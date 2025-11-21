В Минцифре раскрыли, сколько украинцев подали заявки на "Зимнюю поддержку"

Этой зимой все желающие украинцы могут получить от государства единовременное пособие в размере 1000 гривен. А граждане, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить более 6 тысяч гривен. Две программы уже начали свою работу.

Заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль в эфире 24 Канала отметила, что в этом году программы помощи пользуются большим спросом, чем в прошлом году. Напомним, что в прошлом году зимней поддержкой воспользовались более 14 миллионов украинцев.

Смотрите также Уже с 1 декабря: кому из украинцев правительство повысит соцвыплаты

Сколько людей подались на "зимнюю тысячу"?

15 ноября заработала программа, по которой все украинцы могут получить по тысяче гривен от государства. Ранее в правительстве объясняли, что финансирование выплат будут осуществлять в результате перераспределения средств из других программ социальной защиты.

На "зимнюю тысячу" подали 9 миллионов заявок. За почти неделю открытой программы, мы получили столько же заявок, сколько в прошлом году получили за полтора месяца. Активность довольно высокая, украинцам эта помощь крайне нужна,

– отметила Валерия Коваль.

Добавим, что средства поступят в течение 10 дней. Подать заявку можно до 24 декабря.

Поскольку программа по выплате 6500 гривен для украинцев, оказавшихся в сложном положении, работает менее суток, актуальных данных о количестве заявок пока нет.

Все, что известно о зимней поддержке украинцев