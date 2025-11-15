"Зимняя тысяча" от Зеленского: как и до какого числа можно подать заявку

В субботу, 15 ноября, стартует президентская программа "Зимняя поддержка". Поэтому все граждане Украины, которые находятся на территории государства могут получить 1000 гривен.

Детали оформления заявки на получение денежной помощи рассказывает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Читайте также Годы труда не засчитают: кого оставят без пенсии в 2026 году

Что нужно сделать для получения 1000 гривен?

Оформить заявку на получение денежной выплаты можно онлайн или в отделении Укрпочты.

Подать заявку через приложение Дія можно уже с 15 ноября. После подачи вы получите подтверждение об обработке заявки и заказе выплаты. Средства будут зачислены на карту "Национальный кэшбек".

Обратите внимание! Срок подачи заявки – до 24 декабря 2025 года.

Полученные средства разрешается направлять на оплату жилищно-коммунальных услуг, покупку медикаментов, пищевых продуктов отечественного производства (кроме подакцизных товаров), книжной продукции, а также на осуществление благотворительных пожертвований или оплату почтовых услуг.

Использовать их нужно до 30 июня 2026 года.

Пенсионеры и получатели соцвыплат в Укрпочте получат 1000 грн автоматически на тот специальный счет, на который поступает пенсия или помощь. Для этого ничего не надо делать дополнительно.

Если же пенсия поступает на банковский счет и лицо не пользуется Дией, то с 18 ноября по 24 декабря включительно она может лично обратиться в отделение Укрпочты и подать письменное заявление.

Средства, полученные через Укрпочту, разрешено тратить на товары украинского производства, продаваемые в АО "Укрпочта", а также на оплату услуг в ее отделениях, в частности почтовых, коммунальных и переводов донатов в поддержку Сил Обороны.

Обратите внимание! Все подробности относительно программы "Зимняя поддержка" можете найти на сайте.

Что известно о программе?