Кому субсидию не продлят без обращения

Начиная с мая, жилищные субсидии на неотапливаемый сезон большинству получателей будут назначены автоматически до 30 апреля 2025 года, при условии, что данные об имущественном состоянии и составе домохозяйства не изменились.

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Однако есть определенные категории субсидиантов, которым субсидия с 1 мая будет назначена только по их обращению с заявлением и декларацией о доходах и расходах. На следующий сезон жилищная субсидия назначается по личному обращению в следующих случаях:

Заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение и платит за него жилищно-коммунальные услуги.

В составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица.

Количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных.

Домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Обратите внимание! В случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала неотопительного сезона жилищная субсидия назначается с начала этого сезона, но не ранее дня возникновения права на ее получение.

На основании обращения жилищная субсидия на неотапливаемый сезон предоставляется также лицам, которые имеют право на выплату, но в отопительный сезон их расходы на жилищно-коммунальные услуги не превышали установленный процент дохода.