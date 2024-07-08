Кому субсидію не продовжать без звернення

Починаючи з травня, житлові субсидії на неопалювальний сезон більшості отримувачів будуть призначені автоматично до 30 квітня 2025 року, за умови, що дані про майновий стан та склад домогосподарства не змінилися.

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Однак є певні категорії субсидіантів, яким субсидія з 1 травня буде призначена лише за їхнім зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати. На наступний сезон житлова субсидія призначається за особистим зверненням у таких випадках:

Заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення і сплачує за нього житлово-комунальні послуги.

У складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи.

Кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих.

Домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Зауважте! У разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону житлова субсидія призначається з початку цього сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.

На підставі звернення житлова субсидія на неопалювальний сезон надається також особам, які мають право на виплату, але в опалювальний сезон їхні витрати на житлово-комунальні послуги не перевищували встановлений відсоток доходу.