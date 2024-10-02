Кому субсидию пересчитают автоматически

С 1 октября начался перерасчет субсидий. Для большинства лиц он состоится в автоматическом режиме, сообщает ПФУ.

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Обратите внимание! Автоматически пересчитают субсидию и для тех лиц, у кого она была нулевая в летний период.

Людям, которые в летний период пользовались не субсидией, а льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), жилищную субсидию будет начислено в автоматическом режиме – без необходимости дополнительных обращений,

– говорится в сообщении ПФУ.

Автоматический перерасчет не будет касаться части граждан. Речь идет о домохозяйствах, где произошли изменения в составе зарегистрированных лиц.

Напомним! Субсидия на отопительный сезон рассчитывается на период с 1 октября по 30 апреля. Размер помощи определяется индивидуально, учитывая доходы членов домохозяйства и сумму коммунальных платежей.