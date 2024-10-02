Кому субсидію перерахують автоматично

З 1 жовтня розпочався перерахунок субсидій. Для більшості осіб він відбудеться в автоматичному режимі, повідомляє ПФУ.

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Зверніть увагу! Автоматично перерахують субсидію і для тих осіб, у кого вона була нульова у літній період.

Людям, які в літній період користувались не субсидією, а пільгою на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП), житлову субсидію буде нараховано в автоматичному режимі – без потреби додаткових звернень,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Автоматичний перерахунок не стосуватиметься частини громадян. Йдеться про домогосподарства, де відбулись зміни у складі зареєстрованих осіб.

Нагадаємо! Субсидія на опалювальний сезон розраховується на період з 1 жовтня по 30 квітня. Розмір допомоги визначається індивідуально, зважаючи на доходи членів домогосподарства та суму комунальних платежів.