Выход на пенсию под вопросом: засчитывают ли советский стаж в 2026 году
- Трудовые годы, отработанные во времена СССР, официально учитывают в страховой стаж в Украине, что влияет на назначение пенсии или ее размер.
- Для подтверждения стажа, приобретенного при СССР, заявитель должен предоставить соответствующую справку об отсутствии пенсий из-за рубежа или письменное объяснение, после чего Пенсионный фонд проводит перерасчет.
Многие граждане Украины наработали весомый трудовой стаж еще в советский период. Для значительной части людей именно эти отработанные годы являются ключевыми при определении права на выход на пенсию и размера будущих выплат.
Получится ли выйти на пенсию с советским стажем?
Трудовые годы, отработанные во времена СССР, официально учитывают в страховой стаж в Украине. Для многих граждан это открывает путь к назначению пенсии или влияет на ее размер, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный Фонд.
В стаж могут засчитать периоды работы до 1992 года на территории любой из бывших советских республик: от стран Балтии до Кавказа. В ряде случаев эти годы признают не только страховыми, но и льготными, что особенно важно для досрочного выхода на пенсию.
Важно! Действующие правила не позволяют включать в стаж отдельные периоды: в частности вахтовую работу до 1992 года или командировки в республики СССР, если работник был официально оформлен в Украине.
Ключевое условие при этом зачислении стажа, что за тот же период человек не должен получать пенсионные выплаты из другого государства. Если иностранная пенсия не назначалась, советский стаж может быть зачислен в полном объеме.
Как подтвердить стаж приобретенный при СССР?
При обращении в Пенсионный фонд заявитель должен указать, получает ли пенсию из-за рубежа, и предоставить соответствующую справку, отмечает "Судебно-юридическая газета". Если получить такой документ невозможно, достаточно письменного объяснения.
Обратите внимание! В таком случае ПФУ самостоятельно направляет запрос.
После подтверждения информации Пенсионный фонд проводит перерасчет и зачисляет подтвержденные советские годы в страховой стаж. Для многих украинцев именно это становится решающим фактором при оформлении пенсии или повышении выплат.
Сколько стажа нужно для выхода на пенсию?
В 2026 году право на пенсию по возрасту в Украине напрямую будет зависеть от количества страхового стажа, напоминают в Пенсионном фонде. Требования остаются дифференцированными в зависимости от возраста выхода на пенсию.
Так, в 60 лет пенсию назначат при наличии не менее 33 лет страхового стажа. Если стажа меньше, право на выплаты может возникнуть в 63 года при условии не менее 23 лет стажа, или в 65 лет при наличии от 15 лет.
В то же время граждане, достигшие пенсионного возраста, но не смогли накопить необходимый страховой стаж, не останутся без поддержки. Они могут оформить государственную социальную помощь.