Россия совершила атаку с помощью дронов по объекту "Нафтогаза" в Полтавской области: вспыхнул масштабный пожар

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Что известно об атаке на объект "Нафтогаза"?

Российские военные нанесли удар дронами по одному из объектов Группы "Нафтогаз" в Полтавской области. В результате атаки там вспыхнул масштабный пожар.

На момент удара работники предприятия находились в укрытии. Информации о пострадавших пока не поступало.

На месте работают все необходимые службы. Оценить масштабы разрушений и нанесенный ущерб смогут только после того, как позволит обстановка с безопасностью.

На этой неделе атаки на инфраструктуру "Нафтогаза" происходят практически ежедневно. Благодарю спасателей и сотрудников Группы "Нафтогаз" за выдержку и профессионализм– подчеркнул исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

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Напомним, ночью российские войска провели атаку реактивными дронами по объекту Группы "Нафтогаз"в Днепропетровской области. В результате попадания на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар. Также было повреждено технологическое оборудование.

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В компании сообщили, что никто из сотрудников не пострадал, поскольку во время воздушной тревоги персонал находился в безопасном месте. На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС, которые работали над ликвидацией последствий атаки.

В настоящее время специалисты компании оценивают нанесенный ущерб. Также они координируют дальнейшие действия с местными властями.