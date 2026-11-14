Росія атакувала дронами об'єкт "Нафтогазу" на Полтавщині: спалахнула масштабна пожежа

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Що відомо про атаку на об'єкт "Нафтогазу"?

Російські військові завдали удару дронами по одному з об'єктів Групи "Нафтогаз" у Полтавській області. Внаслідок атаки там спалахнула масштабна пожежа.

На момент удару працівники підприємства перебували в укритті. Інформації про постраждалих наразі не повідомляли.

На місці працюють усі необхідні служби. Оцінити масштаби руйнувань і завдані збитки зможуть лише після того, як дозволить безпекова ситуація.

Цього тижня атаки на інфраструктуру "Нафтогазу" відбуваються практично щодня. Дякую рятувальникам і співробітникам Групи "Нафтогаз" за витримку та професійність– наголосив виконувач обов'язків голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

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Нагадаємо, уночі російські війська атакували реактивними дронами об'єкт Групи "Нафтогаз" у Дніпропетровській області. Внаслідок влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Також було пошкоджено технологічне обладнання.

У компанії повідомили, що ніхто з працівників не постраждав, адже під час повітряної тривоги персонал перебував у безпечному місці. На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС, які працювали над ліквідацією наслідків атаки.

Наразі фахівці компанії оцінюють завдані збитки. Також вони координують подальші дії з місцевою владою.