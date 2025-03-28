Путин точно не мог уснуть: известна сумма ущерба России в результате налета БПЛА на Энгельс
- 20 марта беспилотники в третий раз за 10 недель атаковали авиабазу в Энгельсе, уничтожив 96 крылатых ракет Х-101, что нанесло России ущерб на 960 миллионов долларов.
- Ранее украинские беспилотники 8 и 14 января атаковали базу, вызвав пожары на складах горючего.
Утром 20 марта беспилотники в третий раз за 10 недель атаковали авиабазу стратегической авиации России в Энгельсе. Взрыв уничтожил 96 крылатых ракет Х-101, которые враг использовал для ударов по украинским городам.
Уничтоженные 96 ракет – это два месяца производства на машиностроительном заводе "Радуга" под Москвой. Каждая Х-101 стоит не менее 10 миллионов долларов, следовательно, атака на Энгельс нанесла России ущерб на 960 миллионов долларов, не считая дополнительного ущерба топливным хранилищам и другим объектам базы, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes.
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Тройной удар по Энгельсу
Пока взрывы сотрясали базу, а дым поднимался в небо 20 марта, Украинский центр стратегических коммуникаций заявил, что Энгельс столкнулся с "серьезными трудностями". На самом деле эти трудности начались еще два месяца назад.
8 января украинские беспилотники преодолели не менее 640 километров и поразили цели вблизи Энгельса, в Саратовской области. Взрывы вызвали пожар на огромном складе, где хранилось до 800 тысяч тонн топлива. Огонь или выгорел самостоятельно, или его потушили спасатели через шесть дней. А уже 14 января дроны нанесли повторный удар.
Издание предполагает, что повреждения на базе Энгельс можно восстановить. Завод "Радуга" может нарастить производство новых Х-101. А Украине будет сложно обеспечить достаточное количество дальнобойных боеприпасов для регулярных атак на базу.