Uklon будет брать налоги с водителей: как это повлияет на пассажиров

Минфин готовит закон, по которому цифровые платформы должны будут взимать налоги с доходов их пользователей. В компании Uklon рассказали, как относятся к этой законодательной инициативе.

Как Uklon относится к новому законопроекту

Один из крупнейших сервисов заказа автомобилей через цифровые платформы поддерживает новый законопроект и планирует взимать налоги со своих водителей. Об этом рассказал гендиректор Uklon Сергей Гришков, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Экономическую правду".

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Мы его (законопроект – 24 Канал) поддерживали еще с этапа разработки, входили в рабочие группы. Это на самом деле важно для рынка, государства и прозрачной конкуренции. Законопроект внесли в евроинтеграционный пакет, следовательно, он в приоритете,

– рассказал Гришков.

По словам гендиректора компании, большинство водителей, работающих в Uklon, не являются предпринимателями.

Если законопроект вступит в силу, компанию обязана будет взимать с них 5% налога и 5% военного сбора.

Однако, по словам, Гришкова, эти сборы не будут накладываться на комиссию компании, поскольку это другая часть дохода.

Важно! Представитель Uklon рассказал, что комиссия компании зависит от города, где водитель берет заказ. Если в Киеве она составляет 23%, то в малых городах – 12%, а в прифронтовых – еще меньше.

Как закон повлияет на водителей и пассажиров

Гришков отметил, что взыскание налогов не будет означать автоматического уменьшения дохода водителей Uklon.

Доход водителей – это переменная величина, которая зависит от среднего чека, спроса и предложения. Поэтому мы всегда смотрим, как сбалансировать тариф так, чтобы водитель не терял,

– добавил Гришков.

Однако он предположил, что часть налоговой нагрузки придется переложить на клиентов.