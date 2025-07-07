НБУ требует от банков бороться с украинцами, уклоняющимися от уплаты налогов

Национальный банк Украины настроен предотвращать участие банков в незаконных схемах теневого бизнеса. Речь идет о применении механизмов "дробления бизнеса" с привлечением ФЛП.

В НБУ выдвинули требование к банкам

Такое заявление сделал заместитель Председателя НБУ Дмитрий Олейник, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Нацбанка в Facebook.

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Национальный банк проверяет банки на предмет соблюдения ими требований законодательства при обслуживании клиентов. Во время проверок мы, к сожалению, выявляем факты сознательного или бессознательного привлечения банков к обеспечению осуществления финансовых операций, связанные с "дроблением бизнеса" с применением ФЛП,

– сказал Олейник.

Согласно его словам, очевидно, что НБУ этого не терпит. В частности Нацбанк и в дальнейшем будет активно продолжать меры, которые будут предотвращать использование банков в подобных схемах.

В частности Дмитрий Олейник напомнил о предоставленных банкам в ноябре прошлого года рекомендации по выявлению механизмов "дробления бизнеса", которые могут свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов через искусственное распределение бизнеса с привлечением ФЛП:

об общих адресах местонахождения или ведения бизнеса;

характер транзакций между группой физических лиц-предпринимателей и компанией и тому подобное.

Кроме того, рекомендации предусматривают обязанность банков (в случае установления подозрительной деятельности или подозрительных операций клиентов) сообщать об этом в установленном порядке Государственную службу финансового мониторинга. Также банк должен принять решение о дальнейших деловых отношений с такими клиентами.

Мы увидели результат, ведь банки активно отказывают ФЛП в обслуживании и сообщают об их подозрительной деятельности в Государственную службу финансового мониторинга,

– отметил заместитель главы НБУ.

В частности, в случае выявления нарушений банками (при обслуживании ФЛП) к ним применяются меры воздействия. В то же время информация в соответствии с требованиями законодательства передается в правоохранительные органы.

Важно! Олейник призвал представителей бизнеса сообщать НБУ об известных им фактах участия банков или небанковских финансовых учреждений в схемах теневого бизнеса.