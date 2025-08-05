Руководители американской компании Axon прибыли в Киев. Они приехали с предложением о сотрудничестве с украинскими производителями БПЛА.

Что известно о сотрудничестве между Украиной и США?

Также их интересует обмен экспертизой с Украиной в сфере противодействия дронов, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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В частности заместитель Министра обороны Украины Сергей Боев провел переговоры с основателем и генеральным – директором компании из Соединенных Штатов Axon Риком Смитом, а также генеральным директором Dedrone by Axon Аадитья Девараконда.

Украина столкнулась с серьезными вызовами по противодействию вражеским БПЛА для защиты населения, поэтому больше всего нас интересуют технологии РЭБ и дроны-перехватчики,

– сказал заместитель Министра Сергей Боев.

Сергей Боев добавил, что Министерство обороны страны уже работает с украинскими компаниями над масштабированием производства. Однако продолжает поиск новых решений.

Во время переговоров стороны обсудили:

технические характеристики украинских потребностей;

условия сотрудничества по возможному обмену опытом и информацией.

Американские предприниматели отметили: миру есть чему поучиться у Украины, если речь идет о практическом применении дронов. И они – представители крупной технологической компании – тоже заинтересованы в этом важном опыте.

Наше предложение сегодня не о бизнесе, а о вопросах защиты людей,

– заявил генеральный директор компании Axon Рик Смит.

Он подчеркнул, что американская компания Axon очень вдохновлена украинскими военнослужащими. Кроме того, компания также вдохновлена технологиями, которые сейчас применяют в Украине.

Обратите внимание! Поэтому для компании Axon честь работать вместе с украинцами и перенимать этот опыт.