Украина будет сотрудничать с американской компанией в области противодействия БПЛА
- Американская компания Axon предлагает сотрудничество с украинскими производителями БПЛА и обмен опытом в сфере противодействия дронов.
- Украина ищет новые решения для противодействия вражеским БПЛА, в частности технологии РЭБ и дроны-перехватчики, обсуждая технические характеристики и условия сотрудничества с Axon.
Руководители американской компании Axon прибыли в Киев. Они приехали с предложением о сотрудничестве с украинскими производителями БПЛА.
Что известно о сотрудничестве между Украиной и США?
Также их интересует обмен экспертизой с Украиной в сфере противодействия дронов, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.
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В частности заместитель Министра обороны Украины Сергей Боев провел переговоры с основателем и генеральным – директором компании из Соединенных Штатов Axon Риком Смитом, а также генеральным директором Dedrone by Axon Аадитья Девараконда.
Украина столкнулась с серьезными вызовами по противодействию вражеским БПЛА для защиты населения, поэтому больше всего нас интересуют технологии РЭБ и дроны-перехватчики,
– сказал заместитель Министра Сергей Боев.
Сергей Боев добавил, что Министерство обороны страны уже работает с украинскими компаниями над масштабированием производства. Однако продолжает поиск новых решений.
Во время переговоров стороны обсудили:
- технические характеристики украинских потребностей;
- условия сотрудничества по возможному обмену опытом и информацией.
Американские предприниматели отметили: миру есть чему поучиться у Украины, если речь идет о практическом применении дронов. И они – представители крупной технологической компании – тоже заинтересованы в этом важном опыте.
Наше предложение сегодня не о бизнесе, а о вопросах защиты людей,
– заявил генеральный директор компании Axon Рик Смит.
Он подчеркнул, что американская компания Axon очень вдохновлена украинскими военнослужащими. Кроме того, компания также вдохновлена технологиями, которые сейчас применяют в Украине.
Обратите внимание! Поэтому для компании Axon честь работать вместе с украинцами и перенимать этот опыт.