Украина договорилась с МВФ о пересмотре финансирования: сколько средств дадут

Украина и Международный валютный фонд договорились о шестом пересмотре программы финансирования. Это позволит получить еще 1,1 миллиарда долларов для государственного бюджета.

МВФ оценил прогресс Украины

Ожидается, что МВФ утвердит это решение в ближайшее время, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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По словам премьер-министра, в МВФ оценили прогресс Украины в выполнении обязательств и отметили, что экономика остается устойчивой.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Благодарен партнерам из МВФ и украинской команде за успешную и слаженную работу для укрепления и развития нашего государства.

Что этому предшествовало

Перед выделением средств от МВФ в Украину прибыла миссия Фонда. Чтобы получить шестой пересмотр программы макрофинансовой помощи, Украина должна была выполнить несколько ключевых задач. В частности, нужно было: