Рынок капитала должен готовиться к инвестициям на послевоенное восстановление – НБУ

НБУ считает, что уже сейчас следует готовить инфраструктуру рынка капитала к будущему притоку инвестиций, которые будут способствовать восстановлению страны после войны. Это общий приоритет не только для НБУ, но и для международных партнеров, в частности Европейской комиссии.

НБУ настаивает на привлечении инвестиций

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова отметила, что рынок капитала Украины должен соответствовать масштабам экономики, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Интерфакс-Украина".

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По ее словам, важно не только принять соответствующие законы, но и обеспечить практическую готовность финансовой инфраструктуры к привлечению как внутренних, так и международных инвестиций.

Мы не построим вторую Лондонскую биржу, но наш рынок капитала должен быть сопоставимым с размерами экономики. Важно, чтобы Украина не просто приняла закон, но и подготовила инфраструктуру финансового рынка для послевоенного восстановления,

– отметила Рожкова.

Екатерина Рожкова подчеркнула, что Украина рассчитывает как на частные инвестиции, так и на финансовую поддержку международных партнеров, и поэтому рынок капитала уже сегодня должен быть готовым к их привлечению.

Она отметила, что в нынешних условиях внутренний рынок капитала преимущественно состоит из облигаций внутреннего государственного займа, что является естественным в военный период. В то же время появляются и успешные примеры альтернативных инструментов – в частности, корпоративные облигации таких компаний, как "Новая почта" и NovaPay.

Заметьте! Рожкова также считает перспективным направлением развитие рынка муниципальных облигаций, которые могут стать эффективным инструментом финансирования для общин.