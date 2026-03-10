Украина выиграла битву за свет: правительство уже готовится к следующей зиме
- Украина планирует восстановить 4 гигаватта генерации из поврежденных 9, а также построить дополнительные 1,5 гигаватта для энергобезопасности перед следующим отопительным сезоном.
- Правительство пытается привлечь 5 миллиардов евро для энергопроектов до 2026 года, развивает "энергетический Рамштайн" и стремится увеличить пропускную способность электроэнергии из ЕС до 3,5 ГВт.
Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о проведении встречи с журналистами. Во время нее основными темами были завершение зимнего сезона и приоритеты Минэнерго в подготовке к следующей зиме.
Что Шмыгаль рассказал о подготовке к следующей зиме?
Это является ключевой задачей, о чем рассказал украинский министр.
За время полномасштабного вторжения Россия нанесла более 5900 атак против украинской энергетики. Повреждения существенные, но энергосистема выдержала. Теперь наша задача – максимально подготовиться к следующей зиме.
Сейчас Украина планирует заниматься восстановлением и защитой энергообъектов. С начала отопительного сезона было повреждено 9 гигаватт генерации. Сейчас же есть планы по восстановлению ориентировочно 4 из них.
Разворачиваем новую архитектуру энергетической безопасности: защита критических узлов, стратегические резервы, распределенная генерация, где имеем амбициозную цель развития дополнительных 1,5 гигаватта,
– написал Шмыгаль.
Он добавил, что правительство планирует привлечь от партнеров на все эти цели в 2026 году 5 миллиардов евро. А отдельная потребность – это формирование необходимых запасов для оперативных ремонтов. Также ведется работа по получению оборудования из списанных европейских ТЭЦ и ТЭС.
- Кроме того, Киев развивает "энергетический Рамштайн" и формирует единый энергетический портфель проектов.
- Продолжается работа над расширением пропускных возможностей электроэнергии с Евросоюзом. План на ближайшие два года – увеличить до 3,5 гигаватт.
- К тому же Украина планирует развивать нефтегазовые проекты: расширение Вертикального газового коридора, использование украинских газовых хранилищ и возобновление работы нефтепровода Одесса-Броды.
Этой зимой Украина выиграла битву за свет. Не останавливаемся. Готовим энергосистему к новым вызовам,
– подчеркнул Денис Шмыгаль.
Напомним! Отопительный сезон в Украине продолжается с 1 ноября 2025 года и до 31 марта 2026 года, о чем говорится в постановлении КМУ №812. Однако на самом деле продолжительность подачи тепла зависит от решений местных властей различных общин и погодных условий.
Что еще следует знать об отоплении?
- Украина стремится реализовать План энергетической устойчивости. Каждый регион должен разработать план по подготовке к следующему отопительному сезону.
- В частности, на основе опыта этой зимы будут решения по перестройке и обновлению энергетического обеспечения. План на следующий отопительный сезон будет рассмотрен и утвержден на общегосударственном уровне, о чем сообщал Владимир Зеленский.