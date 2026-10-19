При каких условиях Украина может получить 30 миллиардов евро в этом году

Но для этого украинское правительство должно продолжать работу над реформами, сказал пресс-секретарь Европейской комиссии Балаж Уйвари.

Балаж Уйвари Пресс-секретарь Европейской комиссии Прежде всего, прежде чем говорить о 2027 году, нам нужно поговорить о 2026 году. Если посмотреть на то, что у нас есть в процессе подготовки, то получается цифра, составляющая около 30 миллиардов евро в этом году для Украины

Пресс-секретарь Еврокомиссии пояснил, что большая часть этой суммы приходится на кредит в поддержку Украины. Но еще одна часть находится за его пределами.

Для того чтобы эти средства были выплачены, Украина должна продолжать проводить соответствующие реформы,

– сказал Балаж Уйвари.

Кроме того, в рамках оборонной составляющей Еврокомиссия должна "получить соглашения, лежащие в основе уже утвержденных графиков продукции".

Напомним, что ЕС активно поддерживает Украину. В частности, недавно Евросоюз ввел крупнейший за всю историю ЕС пакет санкций.

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Более того, Европейский Союз выделил почти 3 миллиарда евро на оружие для Украины. Средства будут направлены на закупку беспилотников, систем противовоздушной обороны и т. д.