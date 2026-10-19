За яких обставин Україна може отримати 30 мільярдів євро цьогоріч

Але для цього український уряд повинен продовжувати роботу над реформами, про що заявив речник Європейської комісії Балаж Уйварі.

Балаж Уйварі Речник Європейської комісії Насамперед, перш ніж говорити про 2027 рік, нам потрібно поговорити про 2026 рік. Якщо подивитися на те, що ми маємо в процесі підготовки, то виходить цифра, яка становить близько 30 мільярдів євро цього року для України

Речник Єврокомісіїї пояснив, що більша частина суми припадає на кредит на підтримку України. Але ще частина перебуває поза його межами.

Для того щоб ці кошти були виплачені, Україна повинна продовжувати здійснювати відповідні реформи,

– сказав Балаж Уйварі.

Крім того, у межах оборонної складової Єврокомісія має "отримати угоди, які лежать в основі вже затверджених графіків продукції".

Нагадаємо, що ЄС активно підтримує Україну. Зокрема, нещодавно Євросоюз запровадив найбільший за всю історію ЄС пакет санкцій.

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Ба більше, Європейський Союз виділив майже 3 мільярди євро на зброю для України. Кошти спрямують на закупівлю безпілотників, систем протиповітряної оборони тощо.