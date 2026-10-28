География поддержки расширяется: еще одна страна пополнила Фонд поддержки энергетики

Кто из партнеров выделил новые средства и что с ними будет сделано

Правительство Мальты официально присоединилось к Фонду поддержки энергетики Украины, перечислив первые 50 тысяч евро, о чем сообщает Министерство энергетики Украины.

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Оборудование и материалы, закупленные при поддержке международных партнеров через Фонд поддержки энергетики Украины, помогают энергетикам:

оперативно восстанавливать поврежденные объекты;

укреплять устойчивость энергосистемы;

готовить ее к зиме.

Всего в Фонд уже поступило более 2,4 миллиарда евро от 41 спонсора из 27 стран и трех международных организаций.

Какую помощь получили регионы накануне

Напомним, что процесс поставки необходимой техники продолжается непрерывно. Только на прошлой неделе семь областей Украины получили новое энергооборудование на сумму почти 3,2 миллиона евро. Тогда донорами выступили восемь государств.

Кроме того, Украина готовит инвестиционный проект для "Укрэнерго". До 275 миллионов евро будет направлено на физическую защиту подстанций от российских атак.