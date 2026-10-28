Географія підтримки розширюється: ще одна країна поповнила Фонд підтримки енергетики

Хто з партнерів надав нові кошти та на що вони підуть

Уряд Мальти офіційно приєднався до Фонду підтримки енергетики України, перерахувавши перші 50 тисяч євро, про що повідомляє Міністерство енергетики України.

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Обладнання та матеріали, які були закуплені за допомогою підтримки міжнародних партнерів через Фонд підтримки енергетики України, допомагають енергетикам:

оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти;

посилювати стійкість енергосистеми;

готувати її до проходження зими.

Загалом до Фонду вже надійшло понад 2,4 мільярда євро від 41 спонсора з 27 країн та трьох міжнародних організацій.

Яку допомогу регіони отримали напередодні

Нагадаємо, що процес постачання необхідної техніки триває безперервно. Лише минулого тижня сім областей України отримали нове енергообладнання на майже 3,2 мільйона євро. Тоді донорами виступили вісім держав.

Крім того, Україна готує інвестиційний проєкт для "Укренерго". До 275 мільйонів євро спрямують на фізичний захист підстанцій від російських атак.