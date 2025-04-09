Третий транш от ЕС: Украина получила помощь за счет российских активов
- Украина получила третий транш макрофинансовой помощи от ЕС на сумму миллиард евро, профинансирован за счет российских активов.
- С 2022 года ЕС предоставил Украине 50,5 миллиарда евро прямой бюджетной помощи, став крупнейшим донором.
Украина получила миллиард евро от Евросоюза. Это уже третий транш макрофинансовой помощи за счет российских активов.
Украина получила помощь от Евросоюза
Средства предоставили в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), передает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов Украины.
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ERA предусматривает предоставление Украине 50 миллиардов долларов США. Из них вклад Евросоюз составляет 18,1 миллиарда евро (20 миллиардов долларов США).
Более того, в рамках инициативы, Минфин уже привлек от Евросоюза 5 миллиардов евро. В частности остальные средства Украина будет получать, согласно информации Минфина, частями до конца текущего года.
В 2025 году ЕС направил в Государственный бюджет Украины 8,5 млрд евро – больше всех доноров. Средства поступили в рамках механизма ERA и финансового инструмента Ukraine Facility,
– сказал Министр финансов Украины Сергей Марченко.
Марченко также выразил благодарность партнерам за последовательную и предсказуемую поддержку, которая поддерживает финансовую устойчивость Украины. Он отметил, что привлеченное финансирование направляется на приоритетные сферы бюджета.
Обратите внимание! ЕС с февраля 2022 года является крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине, ведь предоставил 50,5 миллиарда евро на приоритетные расходы госбюджета.