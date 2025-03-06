Польша начала передачу 46-го пакета помощи Украине на 200 миллионов евро

Польша начала передачу 46-го пакета помощи Украине на сумму 200 миллионов евро. Этот пакет включает финансовую поддержку, направленную на укрепление обороноспособности Украины и поддержку ее экономики и развитие взаимных инвестиций.

46-й пакет помощи для Украины

Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после двусторонней встречи с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым, передает корреспондентка 24 Канала. Встреча состоялась по просьбе Киева.

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Во время заседания Польша подтвердила продолжение поддержки для Украины. Владислав Косиняк-Камыш отметил, что его страна уже подготовила 28 тысяч украинских военных.

Во время нашей встречи мы уже начинаем передачу 46-го пакета помощи суммой в 200 миллионов евро,

– сказал Владислав Косиняк-Камыш.

Министр обороны Украины Рустем Умеров также рассказал о подготовке плана, согласно которому будут разрабатываться срочные и долгосрочные оборонные проекты.

Сейчас Украина может реализовывать крупные проекты вместе с Польшей. Мы определили те сферы, где мы могли бы работать в первую очередь,

– сказал Рустем Умеров.

Дальнейшее сотрудничество Польши и Украины

Косиняк-Камыш анонсировал свой визит в Киев, где он обсудит дальнейшее сотрудничество между ОПК Польши и Украины. Он считает, что развитие оборонной промышленности будет важным не только во время войны, но и станет "сдерживающим потенциалом" в будущем.

Инициативы польско-украинских совместных предприятий очень нужны, потому что они также были бы выражением двусторонней солидарности. (...) Я думаю, что польское и украинское общество также ожидает таких четких сигналов. Для нас принципиально важным является улучшение экономических отношений и взаимных инвестиций,

– сказал министр обороны Польши.

Глава Минобороны Польши также призвал Киев и Вашингтон вернуться к диалогу. Он отметил, что переговоры должны быть "местом для согласия и для поиска наилучшего решения". Владислав Косиняк-Камыш выразил убеждение, что возвращение к переговорам и участие Соединенных Штатов в диалоге с Украиной дают надежду и шанс на справедливый мир.