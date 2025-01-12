Несмотря на остановку транзита, Россия будет поставлять газ в Словакию: Фицо раскрыл детали

Россия поставит весь газ в Словакию, как и обязалась в контакте. Для этого будут использовать альтернативные пути через Венгрию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TVNOVINY.sk.

Важно Газовая битва: что ждет газотранспортную систему Украины после прекращения транзита из России

Россия будет поставлять газ Словакии

Роберт Фицо заявил, что Россия будет поставлять Словакии газ, как и говорится в контракте. Несмотря на остановку транзита с 1 января 2025 года, газ будет поступать через альтернативные пути – газопровод через Венгрию.

В то же время Фицо сообщил, что Словакия имеет запасы газа и в ближайшее время будет обеспечена поставками, однако проблема также заключается и в прекращении транзита газа через Словакию в другие страны Западной Европы. Как заявляет словацкий премьер, это также повлияет и на цены на газ.

Ранее Фицо сообщил, что Путин пообещал Словакии поиск "альтернативных путей поставок" законтрактованного газа после завершения транзита через Украину. Так, Словакия имеет газопроводное сообщение со всеми соседними странами. Поэтому природный газ можно транспортировать с любого направления. Преимущественным альтернативным транспортным маршрутом в зимний сезон является газопровод из Германии через Австрию или Чехию с достаточной свободной или уже зарезервированной транспортной мощностью.

Получать газ Словакия может и из "Турецкого потока" через Болгарию, Сербию и Венгрию. Есть сообщение и с Италией через Хорватию, наименее вероятным выглядит транзит газа из Польши из-за высокой цены.

Сейчас словацкий премьер также бросился на Украину с угрозами. Так, Фицо угрожает ветировать помощь Украине, а также прекратить поставки регуляторной электроэнергии в Украину и гуманитарной помощи.