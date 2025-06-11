На фоне российских атак: Зеленский рассказал, к чему Украина призывает партнеров

Украина просит лидеров разных стран о помощи относительно дополнительного объема закачки газа в газохранилища. Причиной являются атаки России.

Украине существенно не хватает газа

Атаки осуществлялись в частности по хранилищам и по газовой инфраструктуре Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на LB.ua.

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Что касается газовых вопросов, мы этот вопрос обсуждали с коллегами,

– сказал Владимир Зеленский во время саммита "Украина-Южная Европа".

Он пояснил, что из-за того, что наносились удары и по хранилищам, и по газовой инфраструктуре, и по добыче – есть помощь и финансами и кредитами частному сектору для восстановления. Также Киев просит у лидеров помощи по дополнительному объему закачки газа в украинские газохранилища.

Заметьте! Над этим идет работа с разными странами.