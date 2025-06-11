На фоне российских атак: Зеленский рассказал, к чему Украина призывает партнеров
- Украина обращается к лидерам других стран с просьбой помочь с дополнительной закачкой газа в хранилища из-за атак России на газовую инфраструктуру.
- Президент Зеленский обсуждает вопрос с коллегами на саммите "Украина-Южная Европа", отмечая об ударах по хранилищам и дефицит газа.
Украина просит лидеров разных стран о помощи относительно дополнительного объема закачки газа в газохранилища. Причиной являются атаки России.
Украине существенно не хватает газа
Атаки осуществлялись в частности по хранилищам и по газовой инфраструктуре Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на LB.ua.
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Что касается газовых вопросов, мы этот вопрос обсуждали с коллегами,
– сказал Владимир Зеленский во время саммита "Украина-Южная Европа".
Он пояснил, что из-за того, что наносились удары и по хранилищам, и по газовой инфраструктуре, и по добыче – есть помощь и финансами и кредитами частному сектору для восстановления. Также Киев просит у лидеров помощи по дополнительному объему закачки газа в украинские газохранилища.
Заметьте! Над этим идет работа с разными странами.
Что известно о дефиците газа в Украине?
Ранее президент уже предупреждал, что предыдущие удары России привели к большому дефициту газа. По состоянию на сейчас не хватает половины объемов.