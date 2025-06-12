Без интернета и квитанции: украинцам предложили альтернативный вариант платы за газ
- Украинцы могут оплатить газ в отделениях банков или Укрпочты, если не получили бумажную квитанцию или имеют проблемы с интернетом.
- Для правильного проведения платежа необходимо указать лицевой счет и проверить введенную информацию.
В компании "Нафтогаз Украины" рассказали о вариантах осуществления оплаты за потребленный природный газ. Такой вариант пригодится украинцам, если по каким-то причинам не поступила бумажная квитанция.
Как заплатить за газ без интернета или бумажной квитанции
Также такой способ оплаты подойдет, если же человек имеет проблемы с интернетом, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".
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Дело в том, что оплатить счета за потребленный газ можно также:
- в отделениях банков;
- в отделениях Укрпочты.
В частности, в сообщении также указали реквизиты газоснабжающей компании:
- ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины";
- ЕГРПОУ 40121452;
- п/р UA893004650000000260323012042;
- в АО "Ощадбанк" города Киева;
- МФО 300465.
В назначении платежа обязательно укажите, пожалуйста, Ваш лицевой счет и проверьте корректность введенной Вами информации,
– отметили в компании.
Обратите внимание! Для получения консультации по поступлению бумажного счета за потребленный газ по адресу, следует предоставить компании лицевой счет в личные сообщения в Facebook.