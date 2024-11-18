Некоторые украинцы смогут получить денежную помощь в размере 3 600 гривен

Международная организация предоставляет финансовую помощь украинцам в размере 3600 гривен в месяц. На получение такой выплаты могут претендовать жители Сумской области.

Кто имеет право на выплаты

Выплаты предоставляет Фонд "Право на защиту" при поддержке УВКБ ООН, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

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Ежемесячно жители Сумщины смогут получать по 3 600 гривен. Помощь будет предоставляться в течение трех месяцев, то есть совокупно один человек сможет получить 10 800 гривен.

Финансовая помощь доступна для жителей Сумской области, которые относятся к одной из двух категорий:

внутренне перемещенные лица, которые получили этот статус не более чем шесть месяцев назад;

люди, которые вернулись на постоянное место жительства после эвакуации в другую область или за границу после 24 февраля 2022 года

При каких условиях предоставят выплату

Главные условия для получения средств следующие:

отсутствие аналогичных выплат от ООН или других организаций;

доход на одного члена семьи не превышает 5400 гривен в месяц;

Кроме того, на выплаты могут претендовать люди из следующих категорий уязвимости: