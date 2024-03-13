Российскому зерну можно, а украинскому – нет: как Европа все еще покупает у агрессора продукцию

За более чем 2 года полномасштабной войны не было принято санкций, которые бы запрещали ввозить российское зерно на территорию Европы. Вопрос встал более остро, когда протесты польских фермеров на пропускных пунктах начали препятствовать транзиту именно украинской агропродукции.

За более чем 2 года полномасштабной войны не были приняты санкции, которые бы запрещали ввозить российское зерно на территорию Европы. Вопрос встал более остро, когда протесты польских фермеров на пропускных пунктах начали препятствовать транзиту именно украинской агропродукции. Зато российское зерно свободно "путешествует" по европейским странам и "кормит" бюджет Кремля.

24 Канал узнал, готова ли Европа отказаться от аграрной продукции страны-агрессора, когда санкции могут заработать и помогут ли они решить вопрос с блокировкой украинского зерна.

Российское зерно попадает в Европу

На фоне новостей о блокаде польскими фермерами границы с Украиной возникает вопрос – почему же тогда российская сельскохозяйственная продукция до сих пор попадает в Польшу и другие страны Европы.

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В комментарии 24 Канала экономист Олег Пендзин рассказал, что 11 марта Европарламент поддержал решение о введении санкций на российское зерно. Эксперт добавил, что если бы не украинские журналисты-расследователи, то о российском экспорте в Европу никто не знал бы.

Олег Пендзин Экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба В ближайшее время будет обсуждаться 14-й пакет санкций, где вопрос о заборе российского зерна будет подниматься. Я думаю, что оно не найдет сопротивления ни со стороны венгров, ни со стороны словаков. Они сегодня заинтересованы в запрете российской аграрной продукции, потому что формально их аграрии тоже говорили, что не имеют возможности продавать свою продукцию.

что польские фермеры проводят акции протеста на польско-украинской границе. Такое поведение они объясняют падением цен на сельхозпродукцию, в частности, и зерно.

По словам Андрея Дещицы, чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Польша (2014 – 2022 годов), страна-агрессор заинтересована в ссоре между Украиной и Польшей.

Кроме того, они хотят разбить единство Европейского союза через различные свои каналы, акцентируя на украинских сельскохозяйственных продуктах.

В то же время российская и белорусская сельскохозяйственная продукция заходит на польский рынок. И это во время войны, когда введены санкции Европейского союза против России. Однако польские фермеры не протестуют против этого,

– заявил Дещица.

Как заявила Bloomberg Элен Дюфло, аналитик зернового рынка Strategie Grains, в мире немного конкурентов для российской пшеницы, а потому она также является создателем цены.

Какие страны закупают больше всего российской продукции

Как рассказывает Олег Пендзин, объем импорта российского зерна не является большим. По его словам это где-то чуть больше, чем 2 миллиона тонн в год.

Это мнение разделяет и экономический эксперт Олег Гетман. Он рассказал 24 Каналу, что попадание российской аграрной продукции в настоящее время – это мелкие объемы и всего несколько миллиардов долларов в год. Впрочем, на сегодняшний день целью является лишить агрессора и этих объемов.

По данным Евростата, в 2023 году закупки российского зерна странами Евросоюза выросли – за месяц на 22%.

С 1 июля по 1 декабря 2023 года страна-агрессор отгрузила в страны Европы 2,23 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур.

Среди крупнейших импортеров:

Испания – 40%, отгрузки в эту страну выросли в 8,8 раза – 850 тысяч тонн против 96 тысяч тонн за аналогичный период прошлого сезона,

– 40%, отгрузки в эту страну выросли в 8,8 раза – 850 тысяч тонн против 96 тысяч тонн за аналогичный период прошлого сезона, Италия – 35%, закупки выросли в 7,7 раза – 812 тысяч тонн против 105 тысяч тонн,

– 35%, закупки выросли в 7,7 раза – 812 тысяч тонн против 105 тысяч тонн, Бельгия – 17%. Рост в 3,7 раза – 198 тысяч тонн против 52 тысяч тонн,

– 17%. Рост в 3,7 раза – 198 тысяч тонн против 52 тысяч тонн, Греция – увеличила закупки в 1,9 раза – 160 тысяч тонн против 85 тысяч тонн,

– увеличила закупки в 1,9 раза – 160 тысяч тонн против 85 тысяч тонн, Латвия также входит в число лидеров по закупке российского зерна, хотя отгрузки в эту страну упали до 105 тысяч тонн с 410 тысяч тонн годом ранее.

Относительно Польши, то процент ввозимого российского зерна небольшой, но он есть. Как свидетельствуют данные Главного статистического управления страны, пишет польское издание, за весь 2022 год из России в Польшу было импортировано 6,1 тысячи тонн зерновых. А с 1 января 2023 года до конца мая 2023 года в страну попало 5,8 тысячи тонн зерновых.

Какие санкции будет вводить Евросоюз

Еще в июле 2023 года Министерство развития и технологий Польши сообщало , что не будет вводить запрет на импорт российского зерна. Все из-за того, что торговая политика является исключительной компетенцией Европейской комиссии. Кроме того, российское зерно не представляет угрозы общественной безопасности Польши.

Во время разговора с 24 Каналом экономист Олег Гетман подтвердил, что сейчас происходит процесс принятия относительно санкций против российского зерна. Кроме того, он добавил, что украинские представители правительства хотят договориться и об определенных квотах на нашу агропродукцию.

Олег Гетман Координатор экспертной группы Экономическая экспертная платформа Одновременно с этим, главным условием будет запрет на продажу российской агропродукции и ввоз ее в Евросоюз. Это комплекс ограничений. Сейчас идут переговоры по этому поводу и сложно сказать, когда они завершатся.

Еще в феврале 2024 года посол Украины в Евросоюзе Всеволод Ченцов заявил, что Украина поднимает вопрос о наложении запрета на продажу российской сельскохозяйственной продукции на территории Евросоюза.

В контексте последних событий мы поставили этот вопрос еще острее, что это неприемлемо, когда польские фермеры борются с украинским продуктом в то время, когда пускай не Польша, но ЕС в целом импортирует значительные количества российской продукции,

– сообщил он Радио Свобода.

В декабре прошлого года министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заговорил о необходимости ввести запрет на продажу российского зерна в странах Европы.

А в начале марта об этом заговорили в Польше. Нижняя палата Сейма призвала Еврокомиссию ввести ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси.

В эфире телемарафона, 10 марта, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что Евросоюз все-таки может ввести запрет на импорт российской сельскохозяйственной продукции и зерна.

Действительно, этот вопрос подняли лишь недавно. Ведь ранее страны члены ЕС решили не накладывать санкции на российские поставки продовольственных товаров. В частности, и из-за того, что в ЕС заботились о продовольственной безопасности в третьих странах. А сейчас ситуация изменилась,

– сказал Домбровскис.

Помогут ли эти ограничения украинскому вопросу

Как объясняет экономист Пендзин, введение санкций на российское зерно не решит вопрос с украинским зерном.

Во-первых, Россия торгует пшеницей, а Украина преимущественно кукурузой, а также поставляет через границу с Польшей яйца, курятину и тому подобное. Это совершенно другой сегмент.

Во-вторых, польские фермеры украинский вопрос сегодня используют как давление на Европейскую комиссию, ведь требуют увеличить расходы, а также отменить Зеленый курс.