Пенсии в Украине: возрастут ли выплаты до конца осени

В июле некоторые пенсионеры получили возросшие пенсии. Речь идет об ученых, гражданах, имеющих статус "народного депутата" и работниках самоуправления.

Будет ли рост пенсий в октябре

Повышение социальных выплат в Украине проходит планово. Последняя индексация была в марте 2023 года. До начала 2024 пересчетов больше не планируется.

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Какие пенсии получают украинцы сейчас

0,6% украинцев имеют пенсионные уплаты до 2 000 гривен;

10,4% – более 10 000 гривен;

15% – от 4 001 до 5 000 гривен;

21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;

23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен;

29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен.

Чтобы увеличить размер пенсии, украинцы могут оформить надбавки. К примеру, возрастные выплаты предоставляются автоматически и досчитываются всем.

Сумма доплат зависит от возраста:

украинцы в возрасте от 70 до 74 лет включительно могут получить 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 579 гривен.

Также граждане могут оформить доплату по особым обстоятельствам. 837 гривен могут получить:

лица от 80 лет, которые должны получить особый уход;

нуждающиеся в специальной помощи от квалифицированных соцработников;

пенсионеры без трудоспособных близких родственников, у которых нет достаточного финансового обеспечения.

Какими будут пенсии в 2024 году

В марте 2024 года состоится новая индексация выплат. В бюджете на новый год уже заложены средства на этот перерасчет.

С 1 января 2024 года размер минимальной пенсии будет – 2 361 гривна, это на 268 гривен больше чем сейчас. Также масштабным новшеством будет внедрение системы пенсионных баллов.