Украинский военно-промышленный комплекс имеет потенциал в 35 миллиардов долларов. Однако ему очень не хватает финансирования.

Зеленский рассказал об украинском ВПК

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Форуме оборонных индустрий в на фоне саммита НАТО, пишет 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.

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Зеленский заявил, что оборонная промышленность страны имеет потенциал на 35 миллиардов долларов. Однако почти половина этого – 40% – без надлежащего финансирования.

Согласно словам украинского лидера, страна способна производить более 8 миллионов дронов ежегодно. Однако реальные возможности ограничены из-за недостатка финансовых ресурсов.

Кроме того, Владимир Зеленский приветствовал решение НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Также он призвал, чтобы каждая из стран Европы выделяла не менее 0,25% ВВП на поддержку Украины.

Заметьте! Зеленский также агитировал прекратить поставки компонентов для российской, в частности из стран НАТО, и подчеркнул, что Украина продолжит добиваться справедливости и ответственности Кремля за совершенные преступления.