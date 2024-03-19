Конфликт на границе: почему украинское зерно на самом деле не угрожает Польше

Конфликт относительно украинского зерна продолжается. Однако, как оказывается, для польских фермеров сырье из Украины не является препятствием.

Почему на самом деле возник конфликт

Польский Институт публичных финансов опубликовал исследование, где обнаружил реальную причину протеста фермеров на границе с Польшей. Более того, исследователи считают, что импорт украинской агропродукции на это не влияет.

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Ученые провели анализ утверждений, которые озвучены во время "зернового кризиса", и оказалось, что большинство из них ошибочны. В частности, речь идет о влиянии украинского зерна на стоимость этого сырья в Польше и ЕС.

Также эксперты приводят доказательства ошибочности таких тезисов:

Польша получает зерно из Украины через третьи страны, например, Литву – статистика говорит, что это не возможно, поскольку количества литовского сырья, которое импортируется, только снижается.

– статистика говорит, что это не возможно, поскольку количества литовского сырья, которое импортируется, только снижается. Эмбарго на импорт из Украины повлияет на цены на зерновые в ЕС – стоимость продукции формируется от совокупности факторов, в первую очередь от соотношения спроса и предложения.

Ученые считают, что на положение польских аграриев влияет общая ситуация в мире и цены, доминирующие на мировом рынке.

Какие торговые отношения между Украиной и Польшей

По состоянию на теперь, торговый баланс между Украиной и Польшей отрицательный далеко не во всех сферах. Например, сальдо в мясомолочной промышленности имеет положительные показатели.

За 2023 год было импортировано 1 миллион тонн украинского зерна в Польшу. При этом, польские фермы произвели 35,2 миллиона тонн этого сырья в прошлом году.

Исследователи также отметили, что действия правительства Польши могут спровоцировать ответную реакцию украинских чиновников. А это только усилит общие потери обеих сторон. Отдельно ученые отметили, что Польша в сотрудничестве с институтами ЕС могут помочь Украине реализовывать продукцию в третьих странах.

Торговое сальдо Польши в отношениях с Украиной положительное и составило в 2023 году – 31,4 миллиарда злотых.