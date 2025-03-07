Еврокомиссию, Украину и Словакию призывают решить вопрос о транзите российского газа

Европейский совет призывает усилить усилия по поиску решения вопроса транзита газа через территорию Украины в Словакию. Документ, удостоверяющий заявление, поддержали 26 государств Евросоюза.

Решат ли Украина и Словакия вопрос по российскому газу

У документе Евросовета, как передает 24 Канал, говорится о том, что обе стороны конфликта должны активизировать усилия по решению вопроса транзита. Интересно, что в нем не уточняется страна происхождения этого газа.

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Европейский совет призывает Комиссию, Словакию и Украину активизировать усилия по поиску действенных решений по вопросу транзита газа, принимая во внимание беспокойство, высказанные Словакией,

– отмечается в документе.

Дело в том, что с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит газа из России через свою территорию в Европу. После этого словацкий премьер Роберто Фицо начал угрожать Украине прекратить поставки электроэнергии и впоследствии сообщил о сокращении поддержки украинцев, которые находятся на территории Словакии.

На сегодня Словакия ожидает, что Украина возобновит транзит газа как "жест благодарности". Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Словакия всегда стремилась к конструктивному диалогу и не выступала инициатором блокирования решений на международном уровне.