Избрали главу Укрэнерго

Наблюдательный Совет избрал новым руководителем компании Виталия Зайченко. Он длительное время работает в компании.

Кто возглавил Укрэнерго

Новым главой стал Виталий Зайченко, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

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Такое решение принял Наблюдательный совет Укрэнерго. В финальный этап отбора кроме Зайченко вышли также Алексей Брехт и Иван Юрик. Известно, что сейчас Зайченко занимает позицию главного диспетчера компании.

Что известно о Виталии Зайченко

Виталий Зайченко отвечает за централизованное оперативно-технологическое управление ОЭС Украины, координацию параллельной работы ОЭС Украины с энергообъединением ENTSO-E, обеспечение надежной и бесперебойной передачи электроэнергии от объектов генерации к энергоснабжающим компаниям, соблюдение требований энергетической безопасности Украины.

Он также обеспечивает планирование балансов и режимов работы ОЭС Украины.

Виталий Зайченко / Укрэнерго

У Виталия Зайченко есть опыт оперативно-диспетчерского управления энергосистемой Украины в экстремальных условиях работы: от изолированного режима работы ОЭС Украины в первые недели после полномасштабного российского вторжения – до синхронизации украинской и европейской энергосистем в разгар войны.

Свой карьерный рост как квалифицированного специалиста начал с инженера оптимизации электрических режимов Укрэнерго еще в 1996 году. Активно участвовал в исследованиях для создания "острова Бурштынской ТЭС" и возможности синхронного объединения ОЭС Украины с энергообъединением ENTSO-E.

Получил инженерное образование по специальности "Электрические станции" в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт".

Почему уволили предыдущего главу Укрэнерго

В сентябре 2024 года стало известно об увольнении главы Укрэнерго Владимира Кудрицкого. Вероятно, снятие Кудрицкого связано с тем, что защитные конструкции вокруг подстанций Укрэнерго не завершены. Считается, что это привело к перебоям с энергоснабжением после обстрелов 26 августа.

Сам чиновник объяснил: представил членам Наблюдательного совета подробный отчет по каждому объекту и у них не возникло никаких вопросов.