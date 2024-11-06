Укрэнерго на грани технического дефолта: какие последствия для энергосистемы Украины

Укрэнерго, оператор системы передачи электрической энергии Украины, оказался на грани технического дефолта из-за проблем с выполнением финансовых обязательств.

Чем грозит технический дефолт Укрэнерго

Как сообщается, с 9 ноября НЭК "Укрэнерго" временно прекратит осуществление платежей по долговым обязательствам по "зеленым" облигациям устойчивого развития, передает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Читайте также: Как падение температуры повлияет на состояние энергосистемы Украины

В частности, Укрэнерго сообщило своим партнерам и кредиторам о временной остановке платежей по еврооблигациям, подтвердив свою операционную и финансовую устойчивость.

Обратите внимание! Компания продолжает выполнять свои обязательства и функции, предусмотренные законодательством и Уставом, в частности по подготовке к зиме, восстановление энергосистемы и усиление ее устойчивости в условиях военного положения.

В то же время Укрэнерго вместе с Правительством Украины принимают все необходимые меры для достижения соглашения с владельцами облигаций в ближайшем будущем. Это техническое решение будет действовать до завершения процесса реструктуризации долга, что планируется в ближайшие месяцы.