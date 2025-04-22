Подготовка к зиме: Укртрансгаз начал сезон закачки газа в подземные хранилища
- АО "Укртрансгаз" начало сезон закачки природного газа в хранилища природного газа в подземные хранилища после завершения сложного сезона отбора из-за обстрелов и потери добычи.
- Нафтогаз готовится к отопительному сезону 2025-2026 годов, в частности накапливает аварийное оборудование, сотрудничает с международными партнерами и расширяет импорт.
Команда АО "Укртрансгаз" начала новый сезон закачки природного газа в подземные хранилища (ПХГ). Сезон отбора 2024-2025 годов длился 167 дней.
Укртрансгаз начал закачивать газ в подземные хранилища
Сейчас на отдельных хранилищах еще продолжаются регламентные работы, но большинство ПХГ уже закачивают газ, передает 24 Канал со ссылкой на Нафтогаз.
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Сезон отбора был непростым из-за массированных обстрелов, потерю части добычи и прекращения транзита российского газа. Несмотря на это, украинские газохранилища работали и работают стабильно и без перебоев,
– говорится в сообщении.
Глава Группы Нафтогаз Роман Чумак заявил, что самый тяжелый сезон отбора газа с момента полномасштабного вторжения завершен. Его прошли уверенно, что является результатом слаженной работы Укртрансгаза и всей Группы.
Теперь движемся дальше и готовимся к следующей зиме,
– сказал Роман Чумак.
По состоянию на сейчас Укртрансгаз продолжает работу в штатном режиме. В частности Нафтогаз уже работает над подготовкой к отопительному зимнему периоду 2025-2026:
- накапливает аварийное оборудование;
- работает с международными партнерами;
- расширяет направления импорта.
Обратите внимание! Чумак поблагодарил каждого, кто обеспечивал стабильную работу украинских подземных хранилищ газа даже в самые сложные моменты, ведь благодаря этому страна прошла зиму уверенно и без перебоев.