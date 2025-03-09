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Экономика Соцвыплаты У кого из пенсионеров вдвое уменьшится пенсия в марте 2025 года
9 марта, 07:00
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У кого из пенсионеров вдвое уменьшится пенсия в марте 2025 года

Анастасия Зорик

ПФУ имеет право осуществлять отчисления из пенсии. Взыскание происходит при условии подтверждения определенных обстоятельств.

Из-за чего пенсию могут уменьшить вдвое

Сумма отчислений зависит от обстоятельств по которым "забираются" средства, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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На основании чего могут происходить отчисления:

  • судебных решений;
  • определений;
  • постановлений;
  • приговоров (об имущественных взысканиях) и других документов.

До 50% от пенсии может быть взыскано на:

  • Алименты (содержание членов семьи).
  • Возмещение убытков, которые нанес пенсионер. Речь идет о расходах, возникших из-за нанесения вреда или смерти потерпевшего.
  • Возмещение убытков от хищения имущества организаций или предприятий.

Исполнительный документ о взыскании периодических платежей может быть самостоятельно направлен взыскателем непосредственно предприятию, учреждении, организаци, физическому лицу, ФОПу, которые выплачивают должнику соответственно заработную плату, пенсию, стипендию и другие доходы,
– говорится в сообщении ПФУ.

Обратите внимание! С пенсии могут происходить взыскания и по другим причинам. В частности, из-за неуведомления о трудоустройстве. В таком случае с пенсии может быть изъято до 20% от общей суммы.