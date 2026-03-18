Цифры врут: все больше россиян оказываются за чертой бедности
- Реальный уровень бедности в России может быть значительно выше, чем показывает официальная статистика, а доля россиян, которые считают свой доход выше прожиточного минимума, снизилась с 48% до 41%.
- Инфляция в России для малообеспеченных граждан выше средней, что приводит к переходу на более дешевые продукты и снижению спроса на товары не первой необходимости.
Реальный уровень бедности в России может быть в разы выше, чем показывает официальная статистика. По данным Росстата, доля людей с доходами ниже черты бедности в прошлом году снизилась с 7,1% до 6,7%.
Какой реальный уровень бедности в России?
В то же время доля россиян, которые оценивают свой доход как выше необходимого прожиточного минимума, уменьшилась с 48% до 41%, о чем пишет российское медиа "The Moscow Times".
По нормативам Росстата, черта бедности в IV квартале составляла 17,1 тысячи рублей, а для трудоспособных россиян – 18,6 тысячи. По оценкам опрошенных, сумма, которая способна "обеспечить прожиточный минимум", за год выросла на 17%.
В частности в феврале она составляла в среднем 43,8 тысячи рублей на человека. Доход ниже этого уровня в прошлом году имели почти 40% россиян.
Предел бедности последние пять лет определяется индексацией на инфляцию прожиточного минимума за IV квартал 2020 года,
– объяснили в материале.
Но для малообеспеченных россиян инфляция выше средней. Приближенный к Кремлю аналитический центр ЦМАКП рассчитывает "инфляцию для бедных" по сокращенной потребительской корзине из минимального набора продуктов (без сливочного масла, алкоголя и т.д.), лекарств, бытовой химии и жилищно-коммунальных услуг, без учета расходов на гостиницы и транспорт.
Обратите внимание! Такая инфляция обычно выше средней по России, которую Росстат рассчитывает по полной корзине.
Россияне переходят в режим экономии, о чем отмечал Центробанк в обзоре региональной экономики..:
- снижается спрос на товары не первой необходимости;
- люди переходят на более дешевые продукты;
- среди гаджетов все чаще выбирают не новинки и флагманы, а старые модели и бюджетные бренды.
Сумма, которая, по мнению россиян, позволяет им "жить нормально", составляет 80,1 тысячи рублей на человека в месяц. За год она выросла на 21% – это самый большой годовой прирост с 2009 года.
Зажиточной семью можно считать при среднемесячном доходе 357,1 тысячи рублей на человека. Эта планка за год поднялась на 40%.
Интересно! Ранее российские СМИ писали, что совокупные доходы 9,8 миллиона людей, живущих за чертой бедности, составляли менее чем 2 триллиона рублей. И "просто раздав" наименее обеспеченным пятую часть расходов на войну против Украины, можно было бы формально покончить с бедностью.
