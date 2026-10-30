Последствия войны для экологии: Россия нанесла ущерб на сумму 6 триллионов

Какие потери понесла украинская природа

На 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17) в Ереване украинская делегация обнародовала ужасающую статистику экологических потерь, которые ударят по экономике всей страны. В результате российского вторжения уже уничтожено 25% биоразнообразия нашей страны, а общие убытки оцениваются более чем в 6 триллионов долларов, о чем официально сообщает Министерство экономики и окружающей среды.

Adv

популярные видео

Под угрозой оказались 2,9 миллиона гектаров природоохранных территорий, среди которых сотни уникальных видов флоры и фауны. Из-за боевых действий и оккупации полностью прекратили работу 10 национальных природных парков, 8 природных и 2 биосферных заповедника.

Почему мир должен изменить подход к финансированию

Украинские представители обратили внимание международного сообщества на вопиющий глобальный дисбаланс. Россия тратит на войну и разрушения значительно больше средств, чем весь мир планирует ежегодно выделять на сохранение природы в рамках международных программ.

Реклама

Украина призвала направлять больше ресурсов на установление мира, восстановление экосистем и сохранение биоразнообразия, – подчеркнули в ведомстве.

Обратите внимание! Кроме того, наша делегация предложила изменить правила Конвенции ООН, чтобы страны-агрессоры не могли блокировать ее работу или входить в руководящие органы.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Несмотря на войну, государство продолжает выполнять свои экологические обещания и готовится к масштабному восстановлению. В июне 2026 года правительство утвердило Стратегию сохранения биоразнообразия до 2035 года, а уже в октябре передало в Секретариат Конвенции соответствующий национальный отчет. В настоящее время идет подготовка к председательству Украины в Карпатской конвенции, которое начнется в декабре 2026 года и будет направлено на спасение горных экосистем и привлечение новых инвестиций в природоохранные проекты.

Кстати, в августе в Киевской области в Борщаговской общине специалисты зафиксировали массовую гибель рыбы в местных водоемах. Экологи выясняют, что именно могло стать причиной катастрофы.