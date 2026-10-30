Наслідки війни для екології: Росія завдала збитків на 6 трильйонів

Яких втрат зазнала українська природа

На 17-й Конференції сторін Конвенції ООН про біологічне різноманіття (COP17) в Єревані українська делегація розкрила жахливу статистику екологічних втрат, які вдарять по економіці всієї країни. Внаслідок російського вторгнення вже знищено 25% біорізноманіття нашої держави, а загальні збитки оцінюються у понад 6 трильйонів доларів, про що офіційно повідомляє Міністерство економіки та довкілля.

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Під загрозою опинилися 2,9 мільйона гектарів природоохоронних територій, серед яких сотні унікальних видів флори та фауни. Через бойові дії та окупацію повністю припинили роботу 10 національних природних парків, 8 природних та 2 біосферні заповідники.

Чому світ має змінити підхід до фінансування

Українські представники звернули увагу міжнародної спільноти на кричущий глобальний дисбаланс. Росія витрачає на війну та руйнування значно більше коштів, ніж увесь світ планує щорічно виділяти на збереження природи за міжнародними програмами.

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Україна закликала спрямовувати більше ресурсів на встановлення миру, відновлення екосистем і збереження біорізноманіття, – наголосили у відомстві.

Зверніть увагу! Крім того, наша делегація запропонувала змінити правила Конвенції ООН, щоб країни-агресори не могли блокувати її роботу чи входити до керівних органів.

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Попри війну, держава продовжує виконувати свої екологічні обіцянки та готується до масштабного відновлення. У червні 2026 року уряд затвердив Стратегію збереження біорізноманіття до 2035 року, а вже у жовтні передав до Секретаріату Конвенції відповідний національний звіт. Наразі триває підготовка до головування України в Карпатській конвенції, яке стартує у грудні 2026 року і буде спрямоване на порятунок гірських екосистем та залучення нових інвестицій у природоохоронні проєкти.

До речі, у серпні в Київській області в Борщагівській громаді фахівці фіксували масову загибель риби у місцевих водоймах. Екологи з'ясовують, що саме могло спричинити катастрофу.