За попередніми оцінками, йдеться приблизно про три тонни мертвої риби. Про це повідомив голова Київської ОДА Тимур Ткаченко.

Що відомо про ситуацію на Київщині?

У понеділок, 10 серпня, в одній з водойм області зафіксували перші ознаки масового мору риби. Згодом надзвичайна ситуація трапилась ще у двох сусідніх озерах.

Експерти встановили, що під час ліквідації прориву каналізаційного колектора стічні води перекачувалися до зливової мережі Києва, яка впадає у водойми Борщагівської громади. Поліція задокументувала відповідні роботи.

Наразі їх припинено, а потенційне джерело витоку ліквідовано. На місцях організовано підвезення питної води. Через ризик подальшого поширення забруднення вниз за течією питання також буде розглянуто на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС Бучанської РДА,

– заявив Тимур Ткаченко.

Після виявлення проблеми доступ до уражених водойм обмежили. Після того комісії Держекоінспекції та Держпродспоживслужби відібрали проби води та зразки риби для лабораторних досліджень.

Остаточну причину катастрофи встановлять після отримання результатів лабораторних досліджень.

Нагадаємо, днями у Голосіївському районі столиці на Теремках проходили протести через вирубку дерев у лісопарковій зоні для будівництва теплотраси. Кияни зазначають, що під час будівництва працівники можуть знищити сотні дерев, серед яких є дуби віком понад 100 років. У КМДА та поліції заявляють, що роботи треба провести, аргументуючи це підвищенням енергетичної стійкості району.

Проте, згідно з планом проєкту, теплотраса мала проходити не через зелену зону, а через вулицю.