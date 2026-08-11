По предварительным оценкам, речь идет примерно о трех тоннах мертвой рыбы. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко.

Что известно о ситуации в Киевской области?

В понедельник, 10 августа, в одном из водоемов области зафиксировали первые признаки массового моря рыбы. Впоследствии ситуация ухудшилась – чрезвычайная ситуация произошла еще в двух соседних озерах.

Эксперты установили, что при ликвидации прорыва канализационного коллектора сточные воды перекачивались в ливневую сеть Киева, впадающую в водоемы Борщаговской общины. Полиция задокументировала работы.

В настоящее время они прекращены, а потенциальный источник утечки ликвидирован. На местах организован подвоз питьевой воды. Из-за риска дальнейшего распространения загрязнения вниз по течению вопроса также будет рассмотрено на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Бучанской РГА,

– заявил Тимур Ткаченко.

После обнаружения проблемы доступ к пораженным водоемам был ограничен. После этого комиссии Госэкоинспекции и Госпродпотребслужбы отобрали пробы воды и образцы рыбы для лабораторных исследований.

Окончательная причина гибели рыбы будет установлена ​​после получения результатов лабораторных исследований.

Напомним, на днях в Голосеевском районе столицы на Теремках проходили протесты из-за вырубки деревьев в лесопарковой зоне для строительства теплотрассы. Киевляне отмечают, что во время строительства работники могут уничтожить сотни деревьев, среди которых есть дубы старше 100 лет. В КГГА и полиции заявляют, что работы следует провести, аргументируя это повышением энергетической устойчивости района.

Однако, согласно плану проекта, теплотрасса должна была проходить не через зеленую зону, а через улицу.