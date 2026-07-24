Иран проводит атаки на суда: Трамп объяснил, как будут возмещаться убытки

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с заявлением относительно убытков, которые несут суда на Ближнем Востоке. Он объяснил, как теперь будет происходить компенсация.

Что сказал Трамп об убытках от атак Ирана

По словам Трампа, ущерб, нанесенный судам, будет возмещаться за счет иранских средств, находящихся под американским контролем, о чем говорится в его посте в социальной сети Truth Social.

Дональд Трамп Президент США "Ущерб, нанесенный судам, грузам или чему-либо, связанному с ними, будет оплачиваться за счет иранских средств, находящихся в распоряжении и под контролем Соединенных Штатов.

Дональд Трамп добавил, что убытки могут быть весьма значительными, но это "справедливое и равноправное решение".

Напомним, что Соединенные Штаты Америки нанесли военные удары по объектам в Иране еще 8 июля. Как отметили в США, удары являются ответом на иранские атаки на три коммерческих судна. Речь идет о кораблях, которые проходили через Ормузский пролив.

В частности, США уже потратили на войну с Ираном значительные средства. Боевые действия на Ближнем Востоке обошлись Вашингтону примерно в 37,5 миллиарда долларов. Эта сумма почти на 8 миллиардов долларов превышает предыдущую оценку.