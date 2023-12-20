Почему вырос рейтинг "Нафтогаза"

Согласно решению международного рейтингового агентства Fitch Ratings, кредитный рейтинг "Нафтогаза" теперь имеет значение "СС".

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Алексей Чернышев Глава НАК "Нафтогаз" Это произошло благодаря, в первую очередь, успешной реструктуризации обязательств по еврооблигациям. В то же время эксперты положительно оценили работу команды "Нафтогаза" по наращиванию добычи и обеспечению стабильной работы инфраструктуры, а также улучшенные операционные финансовые показатели.

Чернышев отмечает, что улучшение рейтинга "Нафтогаза" положительно повлияет и на международную поддержку. В частности, привлечение капитала из иностранных компаний будет происходить на более выгодных для украинского регулятора условиях.

Следует понимать, что международные инвестиции будут усиливать энергосистему Украины, соответственно будет увеличиваться и ее энергонезависимость. Чернышев также выразил надежду на скорейшее привлечение новых инвесторов и возвращение доверия действующих.

Напомним! После начала полномасштабного вторжения, "Нафтогаз" потерял некоторые мощности из-за активных боевых действий. Сейчас регулятор активно усиливает свои позиции.