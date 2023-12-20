Чому зріс рейтинг "Нафтогазу"
Відповідно до рішення міжнародної рейтингової агенції Fitch Ratings, кредитний рейтинг "Нафтогазу" тепер має значення "СС".
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Це відбулося завдяки, в першу чергу, успішній реструктуризації зобов’язань по єврооблігаціях. В той же час експерти позитивно оцінили роботу команди "Нафтогазу" по нарощуванню видобутку та забезпеченню стабільної роботи інфраструктури, а також покращені операційні фінансові показники.
Чернишов наголошує, що покращення рейтингу "Нафтогазу" позитивне вплине і на міжнародну підтримку. Зокрема, залучення капіталу з іноземних компаній відбуватиметься на вигідніших для українського регулятора умовах.
Потрібно розуміти, що міжнародні інвестиції посилюватимуть енергосистему України, відповідно збільшуватиметься і її енергонезалежність. Чернишов також висловив сподівання на скоре залучення нових інвесторів та повернення довіри діючих.