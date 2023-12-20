Чому зріс рейтинг "Нафтогазу"

Відповідно до рішення міжнародної рейтингової агенції Fitch Ratings, кредитний рейтинг "Нафтогазу" тепер має значення "СС".

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Олексій Чернишов Голова НАК "Нафтогаз" Це відбулося завдяки, в першу чергу, успішній реструктуризації зобов’язань по єврооблігаціях. В той же час експерти позитивно оцінили роботу команди "Нафтогазу" по нарощуванню видобутку та забезпеченню стабільної роботи інфраструктури, а також покращені операційні фінансові показники.

Чернишов наголошує, що покращення рейтингу "Нафтогазу" позитивне вплине і на міжнародну підтримку. Зокрема, залучення капіталу з іноземних компаній відбуватиметься на вигідніших для українського регулятора умовах.

Потрібно розуміти, що міжнародні інвестиції посилюватимуть енергосистему України, відповідно збільшуватиметься і її енергонезалежність. Чернишов також висловив сподівання на скоре залучення нових інвесторів та повернення довіри діючих.

Нагадаємо! Після початку повномасштабного вторгнення, "Нафтогаз" втратив деякі потужності через активні бойові дії. Зараз регулятор активно посилює свої позиції.