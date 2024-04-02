Какие выплаты могут увеличить

Рассматривается увеличение выплат военных, которые находятся "на нуле". Также для них и их семей могут быть внедрены новые льготы на коммуналку и обучение.

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Александр Федиенко Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Президент сказал о 200 тысячах. И это, насколько я знаю, сейчас достаточно серьезно рассматривается. Есть инициативы относительно детей, родственников, тех, кто проходит непосредственно военную службу на передовой дать льготы по обучению и все, что касается обучения. Ходили мысли и слухи о других льготах, связанные с оплатой коммунальных вещей.

Федиенко отметил, что пока это не подтвержденная информация, она известна на уровне слухов. Официально подтвердить или опровергнуть эти данные он не может.

Какова вероятность повышения выплат

Нужно понимать, что повышение выплат военных вдвое, требует дополнительных финансовых ресурсов. Сейчас именно Минфин занимается поиском денег для этой инициативы.

Федиенко говорит, что вероятное повышение выплат будет касаться именно увеличения платы за дни службы непосредственно на линии боевого соприкосновения. То есть, не все военные будут получать 200 тысяч гривен в месяц, а такая оплата рассчитывается по дням для тех, кто "на нуле".

Если оборонец из месяца службы на передовой 10 дней, именно эти дни рассчитываются отдельно. Федиенко отмечает, что все приведенные цифры лишь ориентировочные, пока Минфин не обнародовал точный план.