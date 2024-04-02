Які виплати можуть збільшити

Розглядається збільшення виплат військових, які перебувають "на нулі". Також для них та їхніх сімей можуть бути впроваджені нові пільги на комуналку та навчання.

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Олександр Федієнко Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Президент сказав про 200 тисяч. І це, наскільки я знаю, зараз достатньо серйозно розглядається. Є ініціативи щодо дітей, родичів, тих, хто проходить безпосередньо військову службу на передовій — дати пільги щодо навчання і все, що стосується навчання. Ходили думки й чутки про інші пільги, пов'язані зі сплатою комунальних речей.

Федієнко зазначив, що поки це не підтверджена інформація, вона відома на рівні чуток. Офіційно підтвердити чи спростувати ці дані він не може.

Яка імовірність підвищення виплат

Маємо розуміти, що підвищення виплат військових вдвічі, потребує додаткових фінансових ресурсів. Зараз саме Мінфін займається пошуком грошей для цієї ініціативи.

Федієнко каже, що імовірне підвищення виплат стосуватиметься саме збільшення плати за дні служби безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Тобто, не всі військові отримуватимуть 200 тисяч гривень в місяць, а така оплата буде розраховуватись поденно для тих, хто "на нулі".

Якщо оборонець з місяця служби на передовій 10 днів, саме ці дні розраховуються окремо.Федієнко наголошує, що усі наведені цифри лише орієнтовні, поки що Мінфін не оприлюднював точний план.