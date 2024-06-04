Вырастет ли субсидия

После роста стоимости электроэнергии, некоторые украинцы выразили обеспокоенность, относительно увеличения размера коммуналки. Однако чиновница Дарья Марчак заверила, что у государства достаточно ресурсов для обеспечения субсидией всех нуждающихся.

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Дарья Марчак Первый заместитель министра социальной политики Относительно повышения тарифов и субсидий, хочу всех успокоить, потому что механизм субсидий работает так, что, если тариф повышается, а вы семьей, которая получает субсидии, то субсидия вам будет пересчитана автоматически.

Марчак напомнила, что еще с января 2023 года субсидии стали полностью цифрализованы. Соответственно, перерасчет размера этой помощи будет происходить автоматически, без обращения потребителей.

Как оформить заявление на субсидию

Для оформления заявления лицо может обратиться в ответственные органы оффлайн. Также услуга подачи заявления доступны онлайн.

Заходите на сайт "Дии" или на сайт Пенсионного фонда, затем в электронный кабинет, где онлайн можно подать коротенькое заявление. Остальное мы сделаем сами, как государство. И мы будем назначать субсидии всем, кто в них нуждается,

– подчеркнула Марчак.

К заявлению нужно приложить такой перечень документов:

удостоверение личности заявителя;

декларацию о доходах и расходах всех членов домохозяйства.

Заметьте! Если особа арендует жилье, она должна предоставить соответствующий договор.