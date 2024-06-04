Чи зросте субсидія

Після зростання вартості електроенергії, деякі українці висловили стурбованість, відносно збільшення розміру комуналки. Однак урядовиця Дарина Марчак запевнила, що у держави достатньо ресурсів для забезпечення субсидією усіх потребуючих.

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Дарина Марчак Перша заступниця міністра соціальної політики Щодо підвищення тарифів та субсидій, хочу всіх заспокоїти, бо механізм субсидій працює так, що, якщо тариф підвищується, а ви є родиною, яка отримує субсидії, то субсидія вам буде перерахована автоматично.

Марчак нагадала, що ще з січня 2023 року субсидії стали повністю цифралізовані. Відповідно, перерахунок розміру цієї допомоги відбуватиметься автоматично, без звернення споживачів.

Як оформити заяву на субсидію

Для оформлення заяви особа може звернутись у відповідальні органи офлайн. Також послуга подачі заяви доступні онлайн.

Заходьте на сайт "Дії" чи на сайт Пенсійного фонду, потім до електронного кабінету, де онлайн можна подати коротеньку заяву. Решту ми зробимо самі, як держава. І ми будемо призначати субсидії всім, хто їх потребує,

– наголосила Марчак.

До заяви потрібно додати такий перелік документів:

посвідчення особи заявника;

декларація про доходи та витрати усіх членів домогосподарства.

Зауважте! Якщо особа орендує житло, вона має надати відповідний договір.