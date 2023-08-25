Как выросли зарплаты украинцев с начала полномасштабного вторжения
25 августа 2023, 12:35Читати новину українською
Источник:ПФУ
Несмотря на инфляцию и значительные экономические проблемы, в Украине выросли зарплаты. С начала 2023 года эти выплаты увеличились на сумму более 3 тысяч гривен.
Какие зарплаты у украинцев сейчас
Средний уровень зарплаты высчитывается в соответствии с индивидуальными показателями – размером официальных выплат. Согласно статистике, заработная плата украинцев постепенно растет.
Читайте также Ночью дешевле: как снизить тариф на электроэнергию и сэкономить деньги
В ПФУ утвердили размер средней зарплаты в II квартале 2023 года. С начала полномасштабного вторжения средний уровень заработной платы значительно вырос.
За первые полгода 2023 года средний уровень зарплаты составил:
- 12 644,98 гривны – январь;
- 12 794,11 гривны – февраль;
- 13 423,28 гривны – март;
- 13 626,02 гривен – апрель;
- 14 109,64 гривны – май;
- 16 012,38 гривны – июнь.
Годовая инфляция в июне составила – 12,8%. То есть реальная заработная плата увеличилась на 2%.Для сравнения, в 2022 году средний размер выплат составил 13 376,21 гривны. В 2021 – 12 993,56 гривны.