Увеличит ли НБУ учетную ставку: эксперты сделали прогноз

Сегодня, 20 октября, Нацбанк будет пересматривать уровень учетной ставки, влияющей на ставки по кредитам и стоимость денег. Поэтому Экономика 24 опросила экспертов, есть ли основания предполагать, что регулятор повысит ее уровень.

Какова будет учетная ставка

Эксперты единогласно предполагают, что, скорее всего, НБУ сохранит ставку на текущем уровне в 25%. Банкир Татьяна Путинцева отмечает, что пока поводов к снижению учетной ставки нет. В то же время, нет экономически обоснованных причин и для ее роста.

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Глава правления Юнекс Банка Иван Свитек рассказал, что одной из главных целей существенного повышения ставки в начале июня был постепенный рост ставок по банковским депозитам, чтобы сделать этот инструмент сбережения конкурентоспособным по сравнению с покупкой иностранной валюты.

Но, несмотря на ощутимый рост доходности вкладов, динамика этого процесса не так высока, как ожидалось. В этом смысле повышенная в июне ставка все еще продолжает работать и стимулировать постепенный рост ставок по вкладам. Кроме того, повышенная ставка является реакцией на высокие показатели инфляции, которая все еще остается очень значимой.

Иван Свитек Глава правления ЮНЕКС Банка Учитывая это, вряд ли НБУ примет решение об уменьшении учетной ставки 20 октября. С другой стороны, природа инфляции в Украине такова, что влияние на нее учетной ставки очень ограничено. Так что и дальнейшее ее повышение не имеет большого смысла. Именно поэтому я ожидаю, что Национальный банк сохранит ставку на существующем уровне.

Татьяна Путинцева тоже замечает фактор инфляции и обращает внимание на ситуацию с курсом гривны к доллару. По ее мнению, он сейчас выглядит более или менее контролируемым.

Татьяна Путинцева Глава Правления Акционерного Общества Коммерческий Индустриальный Банк (COMINBANK) В последние 1,5 месяца на рынке наблюдается определенный статус кво: темпы инфляции снизились до 1,3 – 1,5% в месяц, курс гривны более-менее контролируемый. На наш взгляд, инфляционный пик 2022 уже прошел, украинская экономика находится на плато. Поэтому, вероятно, учетная ставка останется на уровне 25%.

Ситуация с инфляцией и курсом

В сентябре 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 24,6% (с 23,8% в августе). В месячном исчислении цены выросли на 1,9%. Темпы роста цен ожидаемо ускорялись, но оставались ниже базового прогноза НБУ.

в годовом исчислении ускорилась до 24,6% (с 23,8% в августе). В месячном исчислении цены выросли на 1,9%. Темпы роста цен ожидаемо ускорялись, но оставались ниже базового прогноза НБУ. Наличный курс на 19 октября колебался в пределах коридора от 40,25 до 40,90 гривны за доллар. Банкир Анна Золотько прогнозирует, что курс на этой неделе будет в диапазоне 40,6 – 41,6 гривны за доллар, но при условии более-менее ровного инфопространства.

Также в конце сентября финансовый аналитик, в комментарии 24 каналу, отмечал, что вряд ли НБУ будет повышать ставку до конца этого года, поскольку текущая еще не отработала себя в полном объеме.

Василий Невмержицкий Финансовый аналитик Я не думаю, что до конца года регулятор будет менять учетную ставку, таким образом влияя на стоимость денег, депозитов и кредитов в Украине. Нужно, чтобы эта ставка отработала себя в полном объеме и сейчас она работает и будем ожидать от нее больших результатов.

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Уровень учетной ставки

В январе НБУ повысил учетную ставку с 9% до 10% годовых.

Во время следующего пересмотра в марте, несмотря на начало полномасштабной войны, регулятор решил оставить ее на уровне 10% годовых.

Однако 3 июня Нацбанк резко повысил ставку до 25% годовых и с тех пор сохраняет ее на этом уровне. Также недавно Сергей Николайчук, заместитель главы НБУ, сообщил, что регулятор планирует сохранять ее на уровне 25%, по меньшей мере, до II квартала 2024 года.

Посредством учетной ставки регулятор фактически устанавливает стоимость денег в экономике. Если инфляция высокая, то она увеличивает ее и соответственно, когда она контролируемая – снижает. Если ставка повышается, то растут ставки по кредитам и депозитам, а с понижением дешевеют.

Является ли уровень 25% обоснованным, вопрос дискуссионный. В нормальной ситуации, вероятно, его можно было бы назвать чрезмерным. Ведь столь высокая ставка делает деньги слишком дорогими и замедляет экономическое развитие. Но мы находимся в экстраординарной ситуации, требующей таких же решений,

– резюмирует Иван Свитек.