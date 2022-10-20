Якою буде облікова ставка

Експерти одноголосно припускають, що скоріш за все НБУ збереже ставку на поточному рівні у 25%. Банкірка Тетяна Путінцева зауважує, що наразі приводів до зниження облікової ставки немає. Водночас немає економічно обґрунтованих причин і для її зростання.

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Голова правління Юнекс Банку Іван Світек розповів, що однією з головних цілей суттєвого підвищення ставки на початку червня було поступове зростання ставок за банківськими депозитами, щоб зробити цей інструмент заощадження конкурентоздатним у порівнянні із купівлею іноземної валюти.

Але, попри відчутно зростанні прибутковості вкладів, динаміка цього процесу не така висока, як очікувалося. В цьому сенсі підвищена в червні ставка все ще продовжує працювати та стимулювати поступове зростання ставок по вкладах. Крім того, підвищена ставка є реакцією на високі показники інфляції, яка все ще залишається дуже значною.

Іван Світек Голова правління Юнекс Банку З огляду на це, навряд чи НБУ ухвалить рішення про зменшення облікової ставки 20 жовтня. З іншого боку, природа інфляції в Україні є такою, що вплив на неї облікової ставки є дуже обмеженим. Тож і подальше її підвищення не має великого сенсу. Саме тому я очікую, що Національний банк збереже ставку на існуючому рівні.

Тетяна Путінцева теж зауважує, фактор інфляції та звертає увагу на ситуацію з курсом гривні до долара. На її погляд, він нині виглядає більш-менш контрольованим.

Тетяна Путінцева Голова Правління Акціонерного Товариства "Комерційний Індустріальний Банк" (COMINBANK) В останні 1,5 місяця на ринку спостерігається певний статус кво: темпи інфляції знизилися до 1,3 – 1,5% на місяць, курс гривні більш-менш контрольований. На наш погляд, інфляційний пік 2022 року вже минув, українська економіка знаходиться на плато. Тому вірогідно облікова ставка залишиться на рівні 25%.

Ситуація з інфляцією та курсом

У вересні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 24,6% (із 23,8% у серпні). У місячному вимірі ціни зросли на 1,9%. Темпи зростання цін очікувано пришвидшувалися, але залишалися нижчими за базовий прогноз НБУ.

в річному вимірі пришвидшилася до 24,6% (із 23,8% у серпні). У місячному вимірі ціни зросли на 1,9%. Темпи зростання цін очікувано пришвидшувалися, але залишалися нижчими за базовий прогноз НБУ. Готівковий курс станом на 19 жовтня коливався в межах коридору від 40,25 до 40,90 гривні за долар. Банкірка Анна Золотько прогнозує, що курс цього тижня буде в діапазоні 40,6 – 41,6 гривні за долар, але за умови більш-менш рівного інфопростору.

Також наприкінці вересня фінансовий аналітик, у коментарі 24 каналу, зазначав, що навряд чи НБУ буде підвищувати ставку до кінця цього року, оскільки поточна ще себе не відпрацювала у повному обсязі.

Василь Невмержицький Фінансовий аналітик Я не думаю, що наразі, до кінця року регулятор буде змінювати облікову ставку, таким чином впливаючи на вартість грошей, депозитів та кредитів в Україні. Потрібно, щоб ця ставка себе відпрацювала в повному обсязі й наразі вона працює і будемо очікувати від неї більших результатів.

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На що впливає облікова ставка?

За допомогою облікової ставки регулятор фактично встановлює вартість грошей в економіці. Якщо інфляція висока, то він збільшує її й відповідно, коли вона контрольована – знижує. Якщо ставка підвищується, то зростають ставки по кредитах та депозитах, а зі зниженням дешевшають.

Рівень облікової ставки

У січні НБУ підвищив облікову ставку з 9% до 10% річних.

Під час наступного перегляду у березні, попри початок повномасштабної війни, регулятор вирішив залишити її на рівні 10% річних.

Однак 3 червня Нацбанк різко підвищив ставку до 25% річних й з того часу зберігає її на цьому рівні. Також нещодавно Сергій Ніколайчук, заступник голови НБУ, повідомив, що регулятор планує зберігати її на рівні 25% щонайменше до II кварталу 2024 року.

Чи є рівень 25% обґрунтованим, питання дискусійне. В нормальній ситуації, мабуть, його можна було б назвати надмірним. Адже настільки висока ставка робить гроші занадто дорогими та зрештою уповільнює економічний розвиток. Але ми знаходимося в екстраординарній ситуації, що вимагає таких самих рішень,

– резюмує Іван Світек.

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